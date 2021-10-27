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Dünya

Avustralya, vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını önleyen yasağı kaldırıyor

Avustralya, salgın boyunca dünyadaki en sert sınır kapatma önlemlerinden birini uygulamıştı

27 Ekim 2021 12:05

T24 Dış Haberler

Avustralya, vatandaşlarının özel izin almadan yurt dışına çıkmasını önleyen yasağı gelecek hafta kaldıracağını duyurdu.
Koronavirüs önlemleri kapsamında Avustralya hükümeti, 19 aydır dünyanın en sert sınır kapama politikalarından birini yürütüyordu.

1 Kasım'dan itibaren, aşılı olduklarını kanıtladıkları sürece Avustralyalıların ülkeden ayrılmak için özel izin alması gerekmeyecek.

Hükümet, vatandaş olmayanlar için de yasakların kısa süre içinde gevşetileceğini dile getirdi. İçişleri Bakanı Karen Andrews, "Bu yıl bitmeden aşılanmış kalifiye çalışanları ve uluslararası öğrencileri ülkemizde karşılamak için heyecanlıyız" dedi.

Başbakan Scott Morrison kısa süre önce, "Avustralyalılara hayatlarını geri verme zamanı geldi" diyerek sınırların açılacağının sinyallerini vermişti.

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