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Deutsche Welle

Avustralya Türkiye'den IŞİD'linin iadesini istiyor

Avustralya hükümeti Türkiye’den cihatçı Neil Prakash’ın iade edilmesini talep etti. Prakash’ın IŞİD için savaştığı ve Suriye’den Türkiye’ye geçmek isterken Türk yetkililer tarafından yakalandığı belirtildi.

26 Kasım 2016 15:51

Avustralya hükümeti, cihatçı Neil Prakash'ın iade edilmesini talep etti. Cumartesi günü yapılan açıklamada, IŞİD için savaşan cihatçının Türkiye'de gözaltına alınarak ardından tutuklandığı bilgisi verildi.

Hindistan, Kamboçya ve Fiji asıllı Avustralya vatandaşı Prakash'ın 2013 yılında IŞİD'e katıldığı, örgüt için cihatçı topladığı ve Avustralya'da saldırılar planladığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Prakash'ın en fazla aranan Avustralyalı cihatçı olduğu bilgisi verildi. Mayıs ayında hükümet Neil Prakash'ın ABD'nin Musul'daki hava saldırılarında öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ancak New York Times gazetesi Prakash'ın hava saldırılarında ölmediğini, yaralandığını yazdı. Prakash'ın Suriye'den Türkiye'ye geçmek isterken Türk yetkililer tarafından gözaltına alınıp ardından tutuklandığı belirtildi.

Avustralya hükümetinden yapılan açıklamada Prakash’ın yakalanmasının Türk-Avustralya makamları arasındaki sıkı işbirliği sonucunda gerçekleştiği ve iki ülke arasındaki işbirliğinin devam edeceği belirtildi.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/GA/SSB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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