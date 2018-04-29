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BBC Türkçe

Avustralya: Tek Ulus partisi lideri burkayı yasaklama oturumuna burkayla geldi

Avustralya'da aşırı sağcı Tek Ulus partisinin lideri, burkayı yasaklamak için Senato'da yapılacak oturuma burkayla geldi. Adalet Bakanı George Brandis'in Hanson'un "gösterisini" kınayan açıklaması muhalefetten de alkış aldı.

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya'da aşırı sağcı Tek Ulus partisinin lideri, burkayı yasaklamak için Senato'da yapılacak oturuma burkayla geldi.

Pauline Hanson, burkayla geldikten sonra her zamani koltuğuna oturdu.

Adalet Bakanı George Brandis ise Hanson'un "gösterisini" kınadı, ülkedeki azınlıklara hakaret etmemesi yönünde telkin verdi ve ekledi:

"Hayır Senatör Hanson, burkayı yasaklamayacağız."

Brandis'in Hanson'a yönelik konuşması muhalefet partileri tarafından da alkışlandı.

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Pauline Hanson ise bir açıklama yaparak "Yüzü tamamen kapatan kıyafetleri yasaklama ihtiyacı günümüz Avustralyası için önemli bir konuydu" dedi.

Burkayı yasaklama önerisi, Perşembe gününün ilerleyen saatlerinde Senato'da oylanacak.

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