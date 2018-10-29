Avustralya polisi sanayi tipi uyuşturucu laboratuarı buldu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Ekim (DHA) – Avustralya’nın Croydon bölgesinde, bölge polisi tarafından sanayi tipi bir metamfetamin laboratuarı bulundu, üç kişi tutuklandı.

Avustralya merkezli internet haber sitesi Reporti’de yer alan habere göre, Avustralya polisi, Avrustralya İstihbarat Örgütü Organize Suçlarla Mücadele Birimi, Croydon’daki laboratuvara baskın düzenledi.

Organize Suçlar Birimi Başkomiseri Mark Trenwith, polisin bulduğu adreste Avustralya’nın güneyinde bulunan en büyük laboratuarla karşılaştıklarını ve büyük miktarda hammadde bulduklarını söyledi.

Baskında yüzlerce kilo psödoefedrin tozu ele geçirilirken, laboratuarda bulunan diğer maddelerin içeriğinin anlaşılması için adli tıp yetkililerinin çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Trenwith, yapılan baskınla, yüzlerce kilo metamfetaminin sokaklara ulaşmasının engellendiğini söyledi ve bu büyüklükte gizli bir laboratuarın sıradan bir sokakta yer bulunmasıın endişe verici olduğunu ekledi.

Tutuklanan üç kişinin ise, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti suçlarıyla mahkemeye çıkarılacağı duyuruldu. (Fotoğraflı)