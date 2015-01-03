Avustralya ormanları yanıyor

Avustralya'da binlerce kişi orman yangınlarının geniş alanlara yayılması sonrası evlerini terk etmek

zorunda kaldı.

Ülkenin güneyindeki Güney Avustralya ve Victoria eyaletlerinde çıkan

orman yangınlarında altı evin

tamamen yandığı kaydedildi.

Havanın kuru olması ve sıcaklıkların 30 dereceyi geçmesi, itfaiyecilerin alevlerle mücadelesini

zorlaştırıyor. Çoğu itfaiyecinin baş ağrısı sorunu yaşamaya başladığı kaydedildi.

Yetkililer yangınları kontrol altına almanın günlerce

sürebileceğini kaydetti. Yangının en kötü olduğu

yerin Güney Avustralya eyaletindeki Adelaide Hills olduğu belirtiliyor. Yanan evlerden beşi burada

bulunuyordu. Eyaletin İtfaiye Departmanı Sözcüsü Daniel Hamilton, yüzlerce evin de tehlike altında

olduğunu söyledi.

Hamilton, cumartesi akşam saatlerinde nem artışının yaşanması beklediğinden yangının ilerleyişini

bir nebze yavaşlatabileceğini belirtti.

‘Durum aşırı tehlikeli'

Güney Avustralya eyalet başbakanı Jay Weatherill ise “Hava

sıcaklığının biraz düşmesi ve yer yer

yağmurların gözlemlenmesi herhangi bir rahatlamaya yol açmamalı. Durum aşırı tehlikeli ve

yaptığımız uyarılar dikkate alınmalı” ifadelerini kullandı.

Havadan ve karadan yaklaşık 2 bin itfaiye görevlisi yangına müdahale ediyor.

Victoria eyaletinde ise cuma gününden beri 300'den fazla yangın kontrol altına alındı. Eyalet İtfaiye

Departmanı Sözcüsü Mario Xuereb, Moyston kasabasındaki bir evin

yandığını söyledi.

Avustralya'da orman yangınları yaz aylarında çok sık görülüyor. 2009 yılındaki yangınlarda Victoria'da

173 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla ev de yanmıştı.

