Avustralya ormanları yanıyor

Avustralya'da binlerce kişi orman yangınlarının geniş alanlara yayılması sonrası evlerini terk etmek
zorunda kaldı.
Ülkenin güneyindeki Güney Avustralya ve Victoria eyaletlerinde çıkan
orman yangınlarında altı evin
tamamen yandığı kaydedildi.
Havanın kuru olması ve sıcaklıkların 30 dereceyi geçmesi, itfaiyecilerin alevlerle mücadelesini
zorlaştırıyor. Çoğu itfaiyecinin baş ağrısı sorunu yaşamaya başladığı kaydedildi.
Yetkililer yangınları kontrol altına almanın günlerce
sürebileceğini kaydetti. Yangının en kötü olduğu
yerin Güney Avustralya eyaletindeki Adelaide Hills olduğu belirtiliyor. Yanan evlerden beşi burada
bulunuyordu. Eyaletin İtfaiye Departmanı Sözcüsü Daniel Hamilton, yüzlerce evin de tehlike altında
olduğunu söyledi.
Hamilton, cumartesi akşam saatlerinde nem artışının yaşanması beklediğinden yangının ilerleyişini
bir nebze yavaşlatabileceğini belirtti.
‘Durum aşırı tehlikeli'
Güney Avustralya eyalet başbakanı Jay Weatherill ise “Hava
sıcaklığının biraz düşmesi ve yer yer
yağmurların gözlemlenmesi herhangi bir rahatlamaya yol açmamalı. Durum aşırı tehlikeli ve
yaptığımız uyarılar dikkate alınmalı” ifadelerini kullandı.
Havadan ve karadan yaklaşık 2 bin itfaiye görevlisi yangına müdahale ediyor.
Victoria eyaletinde ise cuma gününden beri 300'den fazla yangın kontrol altına alındı. Eyalet İtfaiye
Departmanı Sözcüsü Mario Xuereb, Moyston kasabasındaki bir evin
yandığını söyledi.
Avustralya'da orman yangınları yaz aylarında çok sık görülüyor. 2009 yılındaki yangınlarda Victoria'da
173 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla ev de yanmıştı.