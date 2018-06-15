Avustralya ölü bulunan 22 yaşındaki komedyene "tecavüz" iddiasıyla sarsıldı

Avustralya'da 22 yaşındaki genç komedyen Eurydice Dixon'ın gece evine dönerken tecavüze uğrayıp ardından öldürüldüğü iddiaları öfke yarattı. Dixon, Çarşamba günü Melbourne'daki bir futbol sahasında ölü bulunmuştu.

Genç kadın, saldırıdan saatler önce bir barda performans sergilemiş, evine doğru yürüyordu.

Polise teslim olan 19 yaşındaki Jaymes Todd tutuklanarak cezaevine kondu. Todd tecavüz ve cinayetten yargılanacak.

Medyada yer alan haberlere göre saldırı, evine 300 metre kala gerçekleşti. Polis, kadının saldırganı tanımadığını söyledi.

Görgü tanıklarının güvenliği kaygısıyla olay medyadan uzak tutuluyor, zanlının fotoğrafı da kamuoyuyla paylaşılmıyor.

Sosyal medyada ise stand-up'çılar başta olmak üzere çok sayıda kullanıcı öfkeli.

Birçoğu 2012'de yine Melbourne'da yaşanan ve İrlandalı Jill Meagher'ın öldüğü benzer bir olayı hatırlıyor.

Meagher'ın ölümü sonrası yaklaşık 30 bin kişi bir barış yürüyüşü gerçekleştirmişti.

Dixon kariyerinin başındaki yetenekli bir komedyen olarak tanınıyordu.

Saldırıdan kısa süre önce Dixon'ın bir arkadaşına "Eve güvenli bir şekilde geldim sayılır. Ya sen?" diye mesaj atmış olduğu öğrenildi.

Dixon'ın ölümü, Avustralya'da kadına şiddet tartışmalarını alevlendirdi.

Sosyal medyada çok sayıda kadın kendi deneyimlerini ve güvenlikleriyle ilgili korkuları paylaştı. Gece evlerine yürürken korktuğunu söyleyenlerin sayısı dikkat çekti.

Bazıları ise Avustralya polisinin insanlara "etraflarının farkında olması" uyarısı yapan telefon mesajlarını eleştirdi ve emniyeti taciz ve tecavüzden mağduru suçlayan bir dil kullanmakla suçladı.