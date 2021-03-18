Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti fare istilası altında: 3 kişiyi hastanede kemirgenler ısırdı

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde ciddi bir fare istilası yaşanıyor. Bölgedeki hastanelerde 3 kişinin fareler tarafından ısırıldığı ifade edildi.

Eyalette yaşayanlar, NSW'nin birçok bölgesinin "fareye boğulduğunu" ifade ediyor. The Guardian'ın aktardığına göre fareler evlere, hastanelere ve otellere giriyor.

Hastanelerin fareleri yakalamak için yem ve tuzak sistemleri kurduğu, pencere ve kapılardaki açıklıkları kapatmaya çalıştığı belirtildi.

Eyalet yetkilileri, Tottenham, Walgett ve Gulargambone'daki üç kişinin hastanedeyken fare tarafından ısırdığını bildirdi.

Bölgesel sağlık yönetimi, meydana gelen fare istilasının doğal bir olay olduğunu ve hastanelerde gerekli önlemler almaya çalıştıklarını ifade etti.

Çiftçiler de fareler sebebiyle zor günler geçiriyor. Bir çiftçiye drone uçurarak tarlasına fare zehri dökmesi için izin verildi. Farelerin çiftçilerin ekinlerine ciddi zarar verdiği belirtildi.

Eyaletin güneybatısındaki bir motel, fareleri dışarıda tutmayı başaramadığı için kapılarını kapadı.