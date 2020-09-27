Avustralya'nın Melbourne kentindeki sıkı Covid-19 yasakları hafifletildi

Avustralya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği eyalet olan Victoria’daki tedbirlerin bazıları hafifletildi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve hafifletilen Covid-19 önlemleriyle ilgili açıklamada bulundu. Son 24 saatteki test sonuçlarına göre 16 kişiye Covid-19 teşhisi konulduğunu açıklayan Başbakan Andrews, 2 kişinin daha virüsten ölmesiyle eyalette hayatını kaybedenlerin sayısının 784’e ulaştığını söyledi.

Sokağa çıkma yasağı kalktı

Başbakan Andrews, eyaletteki ikinci dalgayı durdurmak amacıyla 2 Ağustos’tan itibaren uygulanan 21.00 ila 05.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Yarından itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla kuralların ihlal edilmesini önlemek amacıyla para cezalarının artırıldığına dikkati çeken Andrews, polis denetimlerinde kurallara aykırı davrandıkları belirlenenlere verilen 1652 dolar (yaklaşık 8 bin 900 lira) olan cezanın yaklaşık 5 bin dolara yükseltildiğini kaydetti.

Gevşetilen kısıtlamalar kapsamında yaklaşık 130 kişinin yeniden çalışmaya başlayacağını dile getiren Andrews, halka açık alanlarda en fazla iki evden beş kişinin bir araya gelmesine izin verildiğini kaydetti.