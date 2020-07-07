Avustralya'nın en büyük ikinci kenti Melbourne, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle tecrit altına alındı

Avustralya'nın en büyük ikinci şehri Melbourne, artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle karantina altına alındı.

AFP'nin aktardığına göre, Melbourne'de artan Covid-19 vakaları nedeniyle şehir tecrit altına alındı. Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de son iki hafta içinde yüzlerce yeni vaka tespit edildi. Bunların ülke çapındaki yeni vakaların yüzde 95'ini oluşturduğu bildirildi.

Melbourne'un bulunduğu Victoria Eyaleti Başbakanı Andrews, şehirdeki 12 farklı posta koduyla "sıcak bölgeler" olarak tanımlanan virüsün yoğun olarak görüldüğü 38 semtte "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, bakmakla yükümlüğü olduğu kişilere karşı sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemesi satın almak" haricinde uygulanan sokağa çıkma yasağının tüm kenti kapsayacak şekilde genişletildiğini açıkladı.

Andrews, yarından itibaren kent genelinde yürürlüğe gireceğini ilan ettiği sokağa çıkma yasağının 6 hafta devam edeceğini söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Avustralya'da 8 bin 755 Koronavirüs vakası var.

Melbourne'ün bulunduğu Victoria eyaleti ile Yeni Güney Galler sınırı bugün itibariyle 100 yıl sonra ilk kez kapanmış olacak.