Avustralya Milli Takımı'nın Serik kampı sürüyor

Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),(DHA) - AVUSTRALYA Futbol Milli Takımı, Rusya\'da yapılacak olan 2018 Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya\'nın Serik ilçesinde sürdürüyor.

Rusya\'da 14 Haziran\'da başlayacak 2018 Dünya Kupası\'na katılacak olan Avustralya Futbol Milli Takımı, şampiyona öncesi Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kampa girdi. Teknik direktörlüğünü Hollandalı Bert Van Marwijk\'in yaptığı Avustralya Milli Takımının yardımcı hocalığını ise Mark Van Bommel yapıyor. 19 Mayıs\'ta kamp çalışmalarına başlayan Avustralya, otele ait futbol sahasında günde tek antrenmanla hazırlıkları sürdürdü. Takımın kadrosunda Bursaspor\'da oynayan Türk kökenli Aziz Behich, bir dönem Gençlerbirliği ile Antalyaspor\'da top koşturan ve halen Aston Villa forması giyen Mile Jedinak gibi isimler de yer aldı.

Avustralya Milli Takımı, 1 Haziran\'da Çekya ile Avustralya\'da oynanacak hazırlık maçının ardından kamp için tekrar Antalya\'ya dönecek. 6 Haziran\'a kadar kamp çalışmalarına devam edecek Avustralya, 7 Haziran\'da son hazırlık maçında Macaristan ile Budapeşte\'de karşılaşacak.

Avustralya, 2018 Dünya Kupası\'nda C Grubu\'nda Fransa, Danimarka ve Peru ile mücadele edecek.

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