Avustralya Milli Takımının kampı sona erdi

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde 2018 FIFA Dünya Kupası\'na hazırlanan Avustralya Milli Futbol Takımının kampı sona erdi.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde bir otelde 19 Mayıs\'ta kampa giren Avustralya Milli Takımı çalışmalarını tamamladı. Avustralya Milli Takımı son antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Daha sonra teknik direktör Bert Van Marwijk, oyuncularıyla kısa süreli toplantı yaptı. Toplantının ardından oyuncular uzun ve kısa mesafeli koşular gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada taktik, teknik çalışma ve tam sahada çift kale maçla sona erdi.

Avustralya Milli Takımı 2018 FIFA Dünya Kupası\'nda C Grubunda Fransa, Danimarka ve Peru ile mücadele edecek. Avustralya son hazırlık maçını yapmak üzere bugün Macaristan\'a gidecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)