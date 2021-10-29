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Dünya

Avustralya, Macron'un AUKUS işbirliğine yönelik tepkisini altı ay sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine bağladı

ABD-Britanya-Avustralya arasındaki nükleer teknolojili denizaltı işbirliği, Fransa tarafından “ihanet” tepkisi almıştı

29 Ekim 2021 10:39

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD-Britanya-Avustralya arasındaki AUKUS denizaltı işbirliğine yönelik öfkesinin, altı ay sonra gerçekleşecek Fransa cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olabilceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Avustralya Savunma Bakanı Dutton, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison’ın dün telefonda “verimli” bir konuşma yaptığını söyledi.

AUKUS işbirliğinin Canberra ve Paris arasındaki ilişkilerde neden olduğu gerilime ilişkin konuşan Dutton, Avustralya hükûmetinin Macron’un öfkesini anladığını söyledi ve ekledi: “Ancak bakın unutmayın, Fransa’nın gelecek yıl Nisan ayında bir seçimi var. Siyasetçiler ve seçimler her zaman ilginç bir karışım oluşturur. Bence gelecek yılı atlattıktan sonra ilişkileri normalleştirme sürecine devam edebiliriz

ABD-Britanya-Avustralya arasındaki nükleer teknolojili denizaltı işbirliği, Fransa tarafından “ihanet” tepkisi almıştı. AUKUS anlaşması sonrası, Fransa ve Avustralya arasında 90 milyar dolar değerinde olacak denizaltı projesi iptal olmuştu. Fransa, AUKUS sürecinin kendilerinden habersiz ilerlediğini belirtmişti.

Morrison ve Macron’un telefon görüşmesinde, söz konusu anlaşmanın iptal edilmesinin “güven ilişkisini kırdığı” belirtilmişti.

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