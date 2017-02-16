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BBC Türkçe

Avustralya Katolik Kilisesi taciz mağdurlarına 213 milyon dolar ödedi

Avustralya'da Katolik Kilisesi'nin 1980 yılından bu yana kilise üyelerinin cinsel tacizine uğrayan mağdurlara 213 milyon dolarlık ödeme yaptığı ortaya çıktı

16 Şubat 2017 17:42

Avustralya'da Katolik Kilisesi'nin 1980 yılından bu yana kilise üyelerinin cinsel tacizine uğrayan mağdurlara 213 milyon ABD doları tutarında ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Avustralya'da dini kurumlarda çocuklara yönelik cinsel taciz suçlamalarını soruşturan Kraliyet Komisyonu'nun yayınladığı verilere göre Katolik Kilisesi 4 bin 445 çocuk tacizi vakasının 3 bin 66'sı için ödeme yaptı.

Bu ortalama olarak kişi başına 70 bin ABD dolarına denk geliyor.

Komisyon için çalışan avukat Gail Furness bu ödemelerin tazminat, tedavi, yasal ve diğer maliyetleri içerdiğini söyledi.

Furness "Kraliyet Komisyonu'nun deneyimi mağdurların yetkililere ve tacizin yaşandığı kurumlara cinsel istismarı bildirmediğini gösterdi. Avustralya'da Katolik Kilisesi kurumlarında çocuklara yönelik cinsel taciz olaylarının toplam sayısı iddialardan çok daha fazla" dedi.

Bu ay başında Komisyon, Katolik rahiplerinin yüzde 7'sinin 1950 ile 2010 yılları arasında çocuklara tacizde bulunduğunu yönünde iddiaları dinlemişti.

Cinsel taciz mağduru Andrew Collins, BBC'ye açıklamasında 7 ile 14 yaşları arasında iki öğretmen, bir rahip ve bir Katolik keşişi tarafından tacize uğradığını ve bu dört kişinin suç işleyenin kendisi olduğuna onu inandırdıklarını söyledi.

Collins "Bir keresinde anneme söylemeye çalıştım ve o da bana bunun çok saçma olduğunu bir Tanrı adamının bu tür bir şeyi asla yapmayacağını söyledi" dedi.

Başka bir mağdur ise Komisyon'a ifadesinde sınıfta Katolik bir öğretmen tarafından cinsel tacize uğradığını ve öğretmenin bunu yaparken diğer öğrencilere başka tarafa bakmasını söylediğini anlattı.

Bir başka vakada ise bir rahibin bir kız çocuğunu bıçakla tehdit ettiği ve çocukları bacakları arasında diz çökmeye zorladığı belirtildi.

Avustralya'nın en kıdemli Katolik yetkilisi Kardinal George Pell, geçen yıl kilisenin çocuklara inanmayarak "muazzam hatalar" yaptığını açıklamıştı.

2013 yılında kurulan Kraliyet Komisyonu ülkede dini kurumların yanı sıra devlet kurumları ve spor kuruluşlarında da taciz iddialarını inceliyor.

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