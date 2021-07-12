Avustralya hükümetinin yeni Koronavirüs kamu spotu tepki çekti

T24 Dış Haberler

Avustralya hükümetinin Koronavirüs pandemisi ile ilgili farkındalık yaratmak için hazırladığı yeni kamu spotu tepki çekti.

Tepki çeken kamu spotunda hastane yatağındaki bir genç kadının nefes almakta zorlandığı görülüyor. Reklamda aynı zamanda "Evde kalın ve test olun" mesajı görülüyor.

Birçok kişi reklamın insanları korkutmaya çalıştığı ve aşı olması henüz tavsiye edilmeyen grupları aşı olmaya teşvik ettiği eleştirilerinde bulundu.

Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, hastane reklamının daha önceden hazırlandığını ve büyük bir salgının meydana gelmesi durumunda kullanılması için saklandığını ifade etti.

Federal hükümetin yayınladığı bir diğer reklamda ise kolunda yara bandı olan insanlar ve "Kendinizi kollayın" gibi kelime oyunu içeren bir slogan görülüyor.

Murdoch Çocuk Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Jessica Kaufman, bu tür reklamların insanları aşı olma konusunda daha da çekimser yapabileceğini ve bir aktör kullanıldığı için hükümete güveni azaltabileceğini ifade etti.