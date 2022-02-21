Avustralya havalimanlarında 704 gün sonra kavuşma anları; çift doz aşılılar için sınırlar açıldı

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Dünyanın en sıkı Covid sınır kurallarından birini uygulayan Avustralya, 704 gün sonra kapılarını iki doz aşılı ziyaretçilere açtı. Sydney havalimanında duygusal sahneler yaşandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avustralya'da uluslararası turizm açılması nedeniyle havalimanına giden Federal Ticaret ve Turizm Bakanı Dan Tehan, yıllar süren kapanmanın ardından kötü etkilenen turizm için güzel bir gün olduğunu söyledi.

Tehan "İnsanların yeniden birleştiğini, sarıldığını, ağladığını görmek harikaydı. Gelecek parlak duruyor. Sınırları açık tutmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Los Angeles'tan gelen bir uçak, dün 704 gün sonra Avustralya'ya uluslararası turistleri taşıyan ilk uçak oldu.

Havalimanında iki buçuk yıldır sevgililerini, dostlarını, en iyi arkadaşlarını, çocuklarını göremeyenler bir araya geldi.