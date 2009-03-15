Avustralya gribine dikkat

Avustralya'dan yola çıkan grip, Asya ve Avrupa üzerinden Türkiye'ye geldi. Şubat ayında bitmesi beklenirken ilk kez Mart ayında büyük salgın yaptı. Küresel ısınma nedeniyle süresi uzadı ve mayısa kadar da etkili olacak



Hürriyet’in haberine göre; Avrupa ve Asya üzerinden gelen virüsler Türkiye'de birleşince geçtiğimiz hafta grip vakaları adeta patladı. Son beş yıldır ilk kez mart ayında grip salgını görüldüğünü açıklayan uzmanlar, "Bu yıl grip mayıs başına kadar etkili olabilir" diyorlar.



Grip yüksek ateşle kendini gösteriyor. Ateş 39 hatta 41 dereceye kadar yükselebiliyor. Halsizlik, baş ağrısı ve öksürük, belirtileri arasında bulunuyor. Özellikle çocukları, kronik hastaları ve yaşlıları etkisi altına alıyor. İki, üç hafta sürebilen bir yorgunluk hali oluyor.



Grip virüsü dış koşullarda 72 saat yaşayabildiği için kolaylıkla yayılıyor. Başka hastalıklar yapan bakterilerin vücuda yerleşmesini kolaylaştırıyor. Tedavi edilmediğinde zatürreeye dönüşebiliyor.



Geçtiğimiz hafta patladı



Avrupa'da grip alarmı verilmesinin ardından Türkiye'de de geçtiğimiz hafta grip vakalarında büyük artış olduğu açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü'yle bağlantılı çalışan İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilimdalı Grip Laboratuvarı'nın Türkiye'nin çeşitli illerinden aldığı verilere göre mart ayının ikinci haftasında grip bir anda büyük artış gösterdi.



Özellikle İstanbul ve Edirne'de grip salgını başladı. Dünyada Avustralya'da ilk kez görüldüğü için bu adı alan virüs Türkiye'de aralık ayında kendini gösterdi, artması beklenen ocak ayında ise yavaş seyretti. Şubat ayının sonunda bitmesi bekleniyordu ancak giderek artış gösterdi ve yılın onuncu haftasında yani mart ayında büyük bir salgın yaptı.



Nisana kadar peşimizde



Küresel ısınma nedeniyle ilk kez gribin mart ayında salgın yaptığını anlatan İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Badur, "Avrupa'da da gribin mevsimi uzadı. O yüzden nisan ayına kadar grip aşısı yaptırılabilir" dedi. Avrupa üzerinden gelen A ve Asya üzerinden gelen B tipi virüsün etkili olduğunu açıkladı.



Bu yıl grip aşının etkili olmadığı yönünde yapılan tüm spekülasyonlara karşın laboratuvarda yapılan incelemeler de yüzde 70 etkisini saptadıklarını açıklayan Prof. Dr. Selim Badur, "Ancak Türkiye'de aşılanma oranları ne yazık ki çok düşük. Sağlık Bakanlığı riskli gruplar için ücretsiz grip aşısı uygulaması başlattı. 65 yaş sonrasına grip aşısı bedava. Avrupa'da 65 yaş sonrasının aşılanma oranı yüzde 70 bizde ise ücretsiz olmasına karşın yüzde 18. İnsanlar gribi önemsemiyor, sonra büyük sıkıntı çekiyorlar" dedi.



Dört gün yatırıyor



Bu yıl grip salgını nedeniyle özellikle mart ayında iş gücü kaybının büyük olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Badur, "Grip nedeniyle oluşan iş günü kaybı 1.5 ile 4.9 gün arasında değişiyor.



Gribin 3-4 günlük akut dönemini atlattıktan sonra işe dönen çalışanların performansı yüzde 80 düşüyor. Tam olarak iyileşmeleri ise 1-2 haftayı buluyor. İş gücü kayıpları sadece yetişkinlerin kendi hastalığından kaynaklanmıyor, grip olan çocuklarına bakmak için evde kalan yetişkinlerin iş günü kayıpları da 7 güne kadar çıkıyor.



Çocukları ile ilgilenmek zorunda kalan yetişkinler, işyerine gelseler bile uykusuz oldukları için iyi bir performans gösteremiyor. İş günü kaybı ve hastalık sonrası işe dönen kişilerin düşük kapasiteyle çalışmaya devam etmelerinden doğan üretim kayıpları, toplum açısından büyük maliyetler yaratıyor" diyor.

