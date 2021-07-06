Avustralya GP, Koronavirüs önlemleri nedeniyle F1 ve MotoGP takvimlerinde çıkarıldı

T24 Spor

Avustralya Grand Prix, devam eden Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021 sezonu için hem Formula 1 hem de MotoGP takviminden çıkarıldı.

Karar, federal ve eyalet seviyesinde yarışçıların ve personelin sınırlar kapalıyken nasıl getirilebileceği tartışılırken alındı. Otel karantinası bile uygulansa yeni düzenlemelerle getirilen ziyaretçi kotasıyla organizasyonu gerçekleştirmenin zor olacağına karar verildi.

Australian Grand Prix Corporation CEO'su Andrew Westacott karar doğrulandıktan sonra, "Bunun F1 ve MotoGP hayranlarının duymak istediği haber olmadığını farkındayız" dedi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali de yine de 2021 sezonunun 23 yarış olmasını istediklerini vurgulayarak takvime yeni bir yarış eklemeyi umduklarını ifade etti.

MotoGP, Avustralya GP yerine takvimine Portimao'yu dahil etti.