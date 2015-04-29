Avustralya, Endonezya büyükelçisini geri çağırdı



Avustralya Başbakanı Tony Abbott, "hükümetinin infazları kınadığını, olayın iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiğini" açıkladı.

Andrew Chan (31) ve Myuran Sukumaran (33) isimli Avustralya vatandaşları uyuşturucu ticareti nedeniyle ölüm cezasına çarptırılmış, Avustralya bunun üzerine harekete geçerek vatandaşlarının idam kararının infazını önlemek için en üst düzeyde girişimlerde bulunmuştu. Ancak Avustralya hükümetinin çabaları bir sonuç vermedi. İki Avustralya vatandaşı idam hükümlüsü 6 kişiyle birlikte dün kurşuna dizilerek infaz edildi.

5 yabancı idam edildi

Nusakambangan adasında infaz edilen mahkûmlar arasında bir Brezilyalı, 4 Afrikalı ve bir Endonezyalı da bulunuyordu. Mahkûmların, yerel saatle 20:00'de yakınlarıyla vedalaşmalarına izin verildiği belirtildi. Başsavcı Muhammed Prasetyo, infazları ertelemek için bir neden olmadığını kaydetti.