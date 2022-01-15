Avustralya, Djokovic'in varlığının "sivil kargaşaya sebep olabileceği" gerekçesiyle vizesini iptal etmiş

T24 Dış Haberler

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, erkek tekli tenisinin bir numarası Novak Djokovic'in vizesini kendisinin iptal ettiğini çünkü ülkedeki varlığının "sivil kargaşaya" neden olabileceğini söyledi.

Djokovic'in "aşı karşıtı düşüncenin sembol isimlerinden" olduğunu belirten Hawke, Sırp raketin Avustralya'da bulunmasının başka insanları da aşı olmama kararı vermeye itebileceğini ifade etti.

Djokovic hakkında alınan karar pazar sabahı mahkemede görüşülecek. Mahkeme, bakanın gerekçelerini haklı bulursa Djokovic ülkede kalıp Avustralya Açık'ta tekrar şampiyon olmak için mücadele edemeyecek.

Mahkemeye gönderdiği belgelerde Djokovic'in aralık ayında Covid olduğunu bilmesinde rağmen bir gazeteye yüz yüze söyleşi verdiğini hatırlatan bakan, Sırp raketin çevresine risk oluşturduğunu belirtti.

Hawke, "Djokovic'in Avustralya'daki varlığının toplumda aşı karşıtı düşünceyi güçlendirebileceğine inanıyorum ve bunun sivil kargaşaya yol açabileceğini düşünüyorum; daha önce olduğu gibi mitingler ve protestolara yol açabilir. Bunun bulaşı artırdığını biliyoruz" dedi.

Bakan, Djokovic'in vizesinin iptal edilmesinin Sırp yıldızın gelecekte de ülkeye girmesini etkileyebileceğini belirtti. Eğer 3 yıllık ceza uygulanırsa, Djokovic bir daha Avustralya Açık'a katılabileceği zaman 38 yaşında olacak.

Ne olmuştu?

Covid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Avusturya, cuma günü Djokovic'in vizesini ikinci defa iptal etti.