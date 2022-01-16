Avustralya'dan sınırdışı edilen Djokovic, Dubai'ye giden uçağa bindi

Avustralya'da vizesi iptal edilen Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic, Dubai'ye gideceği uçağa bindi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Avustralya federal mahkemesi tarafından vize iptalinin yeniden değerlendirilmesi talebi reddedilen tenis bir numarası Novak Djokovic, Avustralya'dan sınırdışı edildi. Djokovic, Dubai'ye gideceği Emirates uçağına bindi.

Ne olmuştu?

Koronavirüs aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak'ta Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena’da, antrenmanlarını sürdürüyordu.

Djokovic'in avukatlarından gelen belgeleri inceleyen Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini iptal ettiğini duyurmuştu.

Djokovic'in mahkemeye yaptığı yeniden değerlendirme başvurusu bu sabah reddedildi. Djokovic, Avustralya'dan sınırdışı edildi. Kararla ilgili yaptığı açıklamada tenis yıldızı "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını söyledi.