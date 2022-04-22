Avustralya'dan, Putin'in kızlarına ve 144 Rus senatörüne yaptırım

Avustralya hükümeti tarafından cuma günü yapılan açıklamada; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki kızı ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un kızına yaptırım ve seyahat yasağı uygulandığı belirtildi.Açıklamada, Başkan Putin ve Lavrov'un 27 Şubat'ta yaptırım listesine eklendiği de söylendi.

Açıklamada Putin'in kızlarının isimleri verilmedi, ancak Putin'in Katerina Tikhonova ve Maria Vorontsova adlarında iki kızının olduğu biliniyor.

Reuters'ın aktardığına göre; Rusya'da Avustralya yaptırımlarına tabi olan toplam kişi ve kuruluş sayısı yaklaşık 750'ye çıktı.

ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere diğer Batılı ülkeler tarafından da Avustralya'daki yaptırımlara benzer önlemler alındı.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; yeni yaptırımların, 22 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsız olarak 'gayri meşru' olarak ilan edilmesini onaylayarak Putin'e destek sağlayan 144 Rus senatörü de hedef aldığı belirtildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Rusya'nın 'Ukrayna'ya yönelik haksız ve sebepsiz saldırganlığının' sorumluluğunu taşıyanları hedef alarak, Rusya üzerindeki yaptırımların artarak devam edeceğini de aktardı. artırmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.