Avustralya'dan Fransa'nın AUKUS tepkilerine yanıt: Eyfel Kulesi’ni tahrif etmedik ;bu sadece bir sözleşmeydi

Avustralya’nın Britanya ve ABD arasında imzaladığı AUKUS anlaşması ve buna bağlı olarak Avustralya ve Fransa arasında, iptal olan denizaltı işbirliğine ilişkin gerilim sürüyor. Avustralya Başbakan Yardımcısı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un durumu “abarttığını” söyleyerek “Eyfel Kulesi’ni tahrif etmedik” dedi.

Insider’da yer alan habere göre, Avustralya’nın ABD ve Britanya’yla bir denizaltı anlaşmasına (AUKUS) varıldığını duyurması ve bu nedenle Fransa ile daha önce taahhüt edilen 50 milyar dolarlık denizaltı işbirliğinin iptal olmasından bu yana sular durulmuyor.

AUKUS’un kendilerinden habersiz hazırlandığını belirten Fransa’nın Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian söz konusu anlaşmanın bir ihanet olduğunu söylemişti. G20 zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Avustralya Başbakanı Scott Morrison’ın “Fransa biliyordu” iddiasını yalanlayarak “Bildiğimi düşünmüyorum” demişti.

Morrison, Macron’a yalan söylediğini reddederken Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce’tan da bir açıklama geldi.

Associated Press’e konuşan Joyce, Macron’un “abarttığını” söyleyerek “Bir ada çalmadık. Eyfel Kulesi’ni tahrif etmedik. Bu sadece bir sözleşmeydi” dedi.