Avustralya'dan Facebook'a 529 milyar dolarlık bir dava

Avustralya, 2018 yılında küresel bir skandala yol açan Cambridge Analytica skandalıdan kaynaklı olarak Facebook'a 'veri hırsızlığı' nedeniyle 529 milyar dolarlık bir dava açtı.

Webtekno'nun aktardığına göre, Avustralya İstihbarat Komisyonu Ofisi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Facebook’a karşı dava işlemlerinin bildirildiği duyuruldu. Davacı tarafın iddiasınınsa şirketin, ciddi ve sürekli bir biçimde gizliliğe müdahale ettiği oldu.

Şirkete karşı açılan davada 'This is Your Digital Life' uygulamasıyla Avustralyalı Facebook kullanıcılarının kişisel verilerinin ortaya çıkarıldığı, hatta toplanan verilerle politik profil belirlemesi yapıldığı ve verilerin üçüncü taraflarla paylaşıldığı iddia edildi.

Tech Crunch’ta yer alan habere göre söz konusu 'This is Your Digital Life' uygulaması, GSR adlı bir geliştirici tarafından tasarlandı ve Cambridge Analytica tarafından Facebook kullanıcılarının verilerini toplamak ve işlemek için kullanıldı. Amacın ise edefli politik reklamlar olduğu öne sürüldü.

Avustralya İstihbarat ve Gizlilik Şefi Angelene Falk, yaptığı açıklamada "Facebook’un varsayılan ayarları, kişisel bilgilerin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Bu sebepten ötürü 311.127 Avustralyalı Facebook kullanıcısının verilerinin satılmak ve politik profil çıkarmak için kullanıldığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Avustralya’daki Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu’na göre ihlal için kişi başına ceza 1,7 milyon dolara kadar ulaşabiliyor. Uzmanlar, Cambridge Analytica tarafından kullanılan 86 milyon profil arasında 311.074 Avustralyalı Facebook kullanıcısı olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla Facebook’un ödeyeceği ceza 529 milyar dolara ulaşıyor.

Teknoloji devi benzer bir sebepten ötürü Birleşik Krallık’ta da 500 milyar sterlin cezaya çarptırılmıştı.

Cambridge Analytica skandalı nedir?

Cambridge Analytica, 'tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen' iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunan bir veri analiz şirketi.

İngiliz The Observer gazetesi, 2014 yılında 50 milyon Facebook kullanıcı profilinin İngiltere merkezli akademisyen Aleksandre Kogan ve şirketi Global Science Research tarafından toplandığını yazdı.

Aleksandre Kogan, bilgileri internet sitesindeki bir uygulama aracılığıyla topladı. Kişilik testini yapmaları için ücret ödenen Amerikalıların ve bu kişilerin Facebook arkadaşlarının verileri ele geçirildi.

Kogan, Cambridge Analytica'yla bu bilgileri paylaşmak için bir anlaşma yaptı. Ama Facebook'ta usulsüz veri toplandığı iddialarını ifşaa eden Christopher Wylie, bu kişisel bilgilerin çoğunun izinsiz ele geçirildiğini söylüyor.

Wylie, Cambridge Analytica'nın seçim sandıklarındaki tercihleri etkileyebilecek ve öngörebilecek güçlü bir yazılım kullandığını ifade etti ve sistemi 'tam teşekküllü propaganda makinesi' olarak tanımladı.

Şirket ise usulsüzlük yaptıkları iddialarını reddetmiş ve verilerin hiçbirinin ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerinde kullanılmadığını söylemişti.

Veri ihlali yapıldığı iddialarını reddeden Facebook, Kogan'a bilgilere erişebilmesi için izin verildiğini söylemişti.

Fakat Kogan, verileri Cambridge Analytica'yla paylaşarak ticari amaçla kullanıp ruhsat şartlarını da ihlal etmiş oldu.

Facebook, "İnsanlar bilerek bilgilerini paylaştılar, herhangi bir sisteme girilmedi, şifreler ve hassas bilgiler çalınmadı veya hacklenmedi" dedi.

Sosyal paylaşım ağı, meseleden 2015 yılında haberdar olduklarını belirtip uygulamayı kaldırdıkların söyledi, verilerin de silinmesi talebinde bulundu.

Cambridge Analytica'nın ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinde ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma (Brexit) kararının alınmasında etkili olduğu iddia ediliyor.

Suçlamaların ardından Cambridge Analytica şirketi kapatıldı.