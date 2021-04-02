Avustralya'da yerbilimciye ahtapot dayağı

Avustralya'nın batısında bir adam, ahtapot saldırısına uğradı.
Olay anından çekilen görüntülerde sığ sudaki ahtapotun yerbilimci Lance Karlson'a saldırdığı görülüyor.
Görüntülerde ahtapotun kısa bir aradan sonra Karlson'un koluna, boyununa ve sırtına vurduğu görülüyor.
Karlson, ahtapot kolu darbelerinin derisinde kızarıklık oluşturduğunu, acının ancak kola döktükten sonra hafiflediğini söyledi.
Karlson saldırının ailecek tatile gittikleri otelde denize girmeye çalışırken meydana geldiğini söyledi; ''Bu hayatımda gördüğüm en agresif ahtapottu''.