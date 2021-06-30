Avustralya'da yedi şehir Delta varyantı tehlikesi sebebiyle karantina altında

Avustralya'da yetkililer Delta varyantının yayılmasını önlemek için çabalarken, toplamda yedi şehir karantinaya alındı.

Geride kalan günlerde 200'den fazla vaka artışının bildirilmesi üzerine, nüfusun neredeyse yarısını oluşturan başkent Sydney, Brisbane, Perth, Darwin, Townsville ve Gold Coast şehirleri sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edildi.

Son olarak ülkenin kuzey bölgesindeki Alice Springs kasabasında vaka artışı gözlemlenmesinin ardından Covid-19 önemlerini sıkılaştırdı.

Avustralya'nın savunmasını beklenenden daha hızlı yayınlan Delta varyantı, aşılanmanın ne kadar yavaş ve zaman zaman düzensiz olduğu konusunda ülke için bir uyarı niteliğinde.