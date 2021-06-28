Avustralya'da yasaklar sırasında çıplak güneşlenen iki kişi geyik korkutunca kayboldu; polis bulunca ceza yazdı

T24 Dış Haberler

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde iki kişi, çıplak bir şekilde güneşlenirken gördükleri bir geyikten korkup kaçmaya çalışırken çalılık alana girdi ve kayboldu.

Kaybolan vatandaşlar, kurtarılmak için polisten yardım istemek zorunda kaldı. İkiliye bu hafta sonu yürürlüğe giren Koronavirüs önlemlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

Polis, ikiliyi bulmak için bir helikopter havalandırdı. İki vatandaşa da biner dolar ceza kesildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre önce 30 yaşında bir adam çıplak halde, daha sonra da 49 yaşında bir adam yarı çıplak halde bulunup kurtarıldı.

Avustralya'da Sidney kenti ve çevre bölgeler, Delta varyantı vakalarının artışı nedeniyle bu hafta sonundan başlayarak iki haftalık kapanmaya gitmişti.