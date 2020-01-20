Avustralya'da yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel felaketi

Ayrıca hafta sonunda yangınların en fazla etkili olduğu Brisbane ve Queensland eyaletindeki Gold Coast'ta etkili olan fırtınalar sele yol açtı. Yeni Güney Galler ve Viktorya'daki yağışların da yangınlar üzerinde etkili olduğu ancak tamamen bitirmediği kaydedildi.

Yetkililer, Yeni Güney Galler ve Viktorya'da bu hafta sıcaklığın artacağını vurgulayarak yangın tehlikesine karşı uyardı.