T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avustralya'da yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel felaketi

Yetkililer, bu hafta sıcaklığın artacağını vurgulayarak yangın tehlikesine karşı uyardı

20 Ocak 2020 22:11

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından ülkeyi toz fırtınası, dolu ve sel felaketi vurdu. Avustralya İtfaiye biriminden yetkililer, başkent Kanberra'da bugün etkili olan dolunun ardından meydana gelen selde, bazı ağaçların kökünden söküldüğü ve 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

ETİKETLER

AvustralyaAvustralya yangınAvustralya toz bulutuAvustralya selsel felaketiKanberraDubboMelbourne
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24