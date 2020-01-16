Avustralya'da yangından kurtulan koala su içerken boğularak öldü

Avustralya'da yangından kurtarılan bir koala kendisine verilen suyu içerken boğularak öldü. Hayvan koruma dernekleri ise hayvanlara müdahale konusunda bölge halkını uyardı.

NTV'nin haberine göre, Avustralya'da 28 kişinin ölümüne neden olan yangınlardan kurtulan ve adının 'Arnie' olduğu duyurulan koala, yanlış müdahale sonucu verilen suyu içerken boğularak öldü.

Haberi duyuran Animalia Wildlife Shelter isimli hayvan koruma derneği, Avustralya'da yangından kurtulan hayvanlara yapılan müdahale konusunda uyarılarda bulundu.

Derneğin sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada vatandaşların kötü niyetlerinin olmadığı ancak bilgisizlikten kaynaklı hayvanlara zarar verdiklerini söyledi.

Yangından kurtulan hayvanlara verilen suyun geniş bir kapta olması gerektiği söylenirken şişe ile su verilmemesi gerektiği de belirtildi.

Eyaletin bazı kesimlerinde binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmeye başlamıştı.