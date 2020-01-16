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Dünya

Avustralya'da yangından kurtulan koala su içerken boğularak öldü

16 Ocak 2020 18:18

Avustralya'da yangından kurtarılan bir koala kendisine verilen suyu içerken boğularak öldü. Hayvan koruma dernekleri ise hayvanlara müdahale konusunda bölge halkını uyardı.

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