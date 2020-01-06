Avustralya'da yangın durdurulamıyor: Aylardır devam eden felakette son durum ne?

Avustralya, aylardır durdurulamayan ve binlerce canlının hayatını kaybettiği şiddetli yangınlarla mücadele ediyor. Eylül 2019'da başlayan yangınları durdurabilmek için hâlâ bir aşama kaydedilemedi. Avustalya Başbakanı Scott Morrison, son olarak Cumartesi günü ülkede durdurulamayan yangınların yeni bir boyuta geçtiğini söyledi.

Avustralya'da yangından en çok etkilenen yer ülkenin güneydoğusunda bulunan Yeni Güney Galler eyaleti. Sadece burada 1300 ev yerle bir oldu. Ülke çapında 24 kişi hayatını kaybederken toplamda 480 milyon hayvan öldü. Aylardır süren ağır tablo, ABD dahil olmak üzere başka ülkelerden itfaiye desteği yapılmasına rağmen düzeltilemedi.

Avustralya'daki her şehir etki altında

Yangın en çok Yeni Güney Galler eyaletini etkilemekle birlikte Avustralya'nın bütün eyaletleri yanıyor. Melbourne ve Syndey gibi Avustralya'nın büyük şehirleri de banliyö taraflarından etkilenerek şehir merkezlerine doğru dumandan etkilenmeye başladı. Aralık 2019'un başında yangından oluşan duman seviyesi Sydney kentinde hava kalitesinin 'tehlikeli' seviyenin tam 11 kat üstüne çıktı.