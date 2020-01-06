Avustralya'da yangın durdurulamıyor: Aylardır devam eden felakette son durum ne?

Avustralya, aylardır durdurulamayan ve binlerce canlının hayatını kaybettiği şiddetli yangınlarla mücadele ediyor. Eylül 2019'da başlayan yangınları durdurabilmek için hâlâ bir aşama kaydedilemedi. Avustalya Başbakanı Scott Morrison, son olarak Cumartesi günü ülkede durdurulamayan yangınların yeni bir boyuta geçtiğini söyledi.
Avustralya'da yangından en çok etkilenen yer ülkenin güneydoğusunda bulunan Yeni Güney Galler eyaleti. Sadece burada 1300 ev yerle bir oldu. Ülke çapında 24 kişi hayatını kaybederken toplamda 480 milyon hayvan öldü. Aylardır süren ağır tablo, ABD dahil olmak üzere başka ülkelerden itfaiye desteği yapılmasına rağmen düzeltilemedi.
Yangın en çok Yeni Güney Galler eyaletini etkilemekle birlikte Avustralya'nın bütün eyaletleri yanıyor. Melbourne ve Syndey gibi Avustralya'nın büyük şehirleri de banliyö taraflarından etkilenerek şehir merkezlerine doğru dumandan etkilenmeye başladı. Aralık 2019'un başında yangından oluşan duman seviyesi Sydney kentinde hava kalitesinin 'tehlikeli' seviyenin tam 11 kat üstüne çıktı.
Yangınlar neden çıktı, nasıl bu hâle geldi?
Avustralya'da her yaz beklenen orman yangınları olsa da ülke uzun yıllardır bu derece ağır bir sonuçla karşılaşmamıştı. Sıcak ve kuru hava sebebiyle başlayan yangınların birkaç ay içinde bu kadar yayılarak bütün ülkeyi etkisi altına alan ölümcül bir felakete dönüşmesinde ise ülkede kuruluğun son yılların rekor seviyesine çıkması görülüyor. CNN International'da yer alan habere göre uzmanlar iklim krizinin bu felaketteki rolünün yadsınamaz olduğunu söylüyor. Hava koşullarının daha 'aşırı' boyutlara ulaşması beklenen iklim olaylarının yoğunluğunun ve süresinin artmasına sebep oluyor.
Yangınların şiddetinin artmasının ardından 2019'da birkaç acil servis yetkilisi, Başbakan Scott Morrison'a mektup yazarak iklim krizinin Avustralya'da etkilerine karşı önlem alınması için çağrı yaptı. Morrison'ın mektuba yanıtı ise karbon emisyonunu düşürme konusunda adımlar atılacağı fakat tek bir politikanın ormanları korumaya yetmeyeceği oldu.
"3 koaladan 1'i ölmüş olabilir"
CNN International'ın aktardığı verilere göre yangınlardan en çok etkilenen bölge Yeni Güney Galler oldu. Burada 1300 ev yerle bir olurken 400'ü de hasar gördü.
Avustralya'nın 6 eyaletinde ise toplam 5.9 milyon hektarlık alan yandı. Bu miktar Belçika ve Haiti'nin toplamından daha büyük bir alan anlamına geliyor. En çok etkilen Yeni Güney Galler'de ise 3.6 milyon hektar alan yandı.
Avustralya'da yangınlar başladığından beri 24 kişi öldü. Ölenlerin arasında gönüllü itfaiyeler bulunuyordu. Aynı zamanda hayvanlar açısından bir felaket yaşandı. Çevre Bakanı Sussan Ley'in aktardığına göre sadece Yeni Güney Galler'de 3 koaladan 1'i ölmüş olabilir.
Nasıl mücadele ediliyor?
Eyalet ve federal yetkililer aylardır yangınların durdurulması için çaba harcıyor. Yeni Güney Galler, Aralık 2019'un başında olağanüstü hâl ilan etti ve devlet kaynaklarını doğrudan yangınlarla mücadele için kullanma esnekliği kazandı.
Ülkede görev başında olan binlerce itfaiyenin yanı sıra ABD, Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkelerden de destek geliyor.
Federal hükümet son olarak yangınların durdurulması için orduyu devreye soktu. Fakat Başbakan Morrison'ın kişisel Twitter hesabı üzerinden yangın görüntülerine ve hükümetin yangınla mücadele ile ilgili çalışmalarına yer veren bir video yayınlaması tepki çekti. Videoda üç bin kişilik ordu gücünü itfaiyeye destek için göreve çağırdıklarını açıklamıştı.
Videonun ardından yangın faciasını reklam amaçlı kullandığı gerekçesiyle Morrison eleştiri yağmuruna tutuldu. İşçi Partisi Milletvekili Pat Conroy, Başbakanı "ulusal bir trajediden faydalanmaya çalışmakla" suçladı.
Başbakan Morrison, hükümetin en az 23 milyon Avustralya Dolar felaketle mücadele harcaması yaptığını söyledi.