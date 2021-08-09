Avustralya'da timsah, bir askeri kafasından ısırdı

T24 Dış Haberler

Avustralyalı bir asker, timsah tarafından saldırıya uğradıktan sonra kafasından ve göğsünden ciddi şekilde yaralandı.

Askeri kurtarmaya gelen bir görev arkadaşının da timsah tarafında ısırıldığı belirtildi.

Avustralya medyasının aktardığına göre askerler saldırıya uğradıkları sırada Cape York Yarımadası yakınlarında yüzüyordu. Bu sularda birçok timsahın yaşadığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre askerler Cairns'te bir hastaneye helikopterle taşındı.

Savunma Bakanlığı, ABC'ye yaptığı açıklamada iki yaralının da asker olduğunu doğrularken, olay meydana geldiğinde görevde olup olmadıklarını söylemedi.