Avustralya'da tasarı hazırlandı: Google ve Facebook, medya kuruluşlarına haberlerini kullanabilmek için para ödemek zorunda kalacak

T24 Dış Haberler

Avustralya, Google ve Facebook'u geleneksel medya organlarının haberlerini yayımlayabilmek için para vermek zorunda bırakacak yasanın tasarısını duyurdu.

Tasarı yasalaştığında teknoloji devlerinin içeriklerini kullanabilmek için Avustralyalı medya şirketleriyle masaya oturması gerekecek. Yasa, siteyle ilgili veri ve algoritma paylaşımını da kapsıyor.

Google ve Facebook, haberlerden elde ettiği gelirin belli bir bölümünü haberin sahiplerine verecek.

Avustralya Maliye Bakanı Josh Frydenberg, "Bunu durumu Avustralyalı haber kuruluşları için durumu adilleştirmek adına yapıyoruz. Daha fazla rekabete, tüketici korumasına ve sürdürülebilir bir medya ortamına sahip olduğumuzdan emin olmak istiyoruz" diye konuştu.

Uygulamalara uymayan şirketlerin çok ciddi para cezası ödemesi gerekecek.

Avustralya'da Koronavirüs pandemisi sırasında düzinelerce gazete kapatıldı ve yüzlerce gazeteci işinden oldu. Hükûmet, medya kuruluşları ile teknoloji şirketleri arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Nisan ayında ülkenin medya sektörünü ayakta tutmak amacıyla duruma müdahale etti.