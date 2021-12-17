Avustralya'da örümcek, Queensland Sağlık Bakanı'nın Covid açıklamalarını böldü

Avustralya’nın Queensland eyaleti Sağlık Bakanı Yvette D’Ath’ınn salgında sorun durumla ilgili yaptığı açıklamalar bir örümcek nedeniyle bölündü.

9 News’da yer alan habere göre, Queensland’deki işletmelerin aşı kurallarına dikkat etmesi gerektiği üzerine konuşan Yvenne D’Athi cümlesinin ortasında durarak aşağı baktı.

D’Ath, “Biri bu örümceği alabilir mi?” dedi.

Baş Sağlık Danışmanı Dr. John Gerrard hızla, D’Ath’ın önündeki kağıtları kullanarak örümceği kovmaya çalıştı.

D’Ath, “İşte bu ne kadar kontrol sahibi olduğumun kanıtı” dedi.