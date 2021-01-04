Avustralya'da kontrol altına alınamayan orman yangını; bölge sakinlerine sığınma çağrısı yapıldı

Avustralya’nın batı kıyısında yer alan Perth kentinde kontrol altına alınamayan bir orman yangını çıktı. Yetkililer bölgede yaşayan insanlara zehirli dumanlardan kaçınmak için sığınmaya çağırdı.

AFP’nin aktardığı habere göre, Avustralya’nın Perth kentinde çıkan yangın evleri ve hayatları tehdit ediyor. Yaklaşık 150 itfaiyecinin söndürmeye çalıştığı orman yangını nedeniyle bölgede yaşayan insanlara sığınmaları çağrısı yapıldı.

Yetkililer vatandaşlara zehirli dumanlardan kaçmaları için sığınaklara gitmeleri uyarısı yaptı.

Orman yangını nedeninin ne olduğu henüz belirlenemedi.

Avustralya’nın batısı geçen yaz aylar süren ve binlerce canlının ölümüne neden olan yangınlarla karşı karşıya kalmıştı.