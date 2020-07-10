Avustralya'da KFC'li doğum günü partisi polis baskınıyla sonra erdi, 26 bin dolarlık ceza kesildi

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Avustralya'da doğum günü partisi için bir grup arkadaşın KFC'ye gitmesi onlara pahalıya patladı.

Melbourne'da doğum günü partisine yemek almak için KFC restoranınına giden kişilere 26 bin dolar ceza kesildi.

The Guardian'ın aktardığına göre ambulans çalışanlarının restoranda bulunduğu sırada KFC'ye 20 menülük bir sipariş verildi. Durumdan şüphelenen sağlık çalışanları polise haber verdi.

Polis, siparişi teslim alan arabayı Melbourne'un banliyösündeki bir eve kadar takip etti. Evde parti için toplanmış insanlar, polisi görünce evin arka bahçesi ve garajında saklanmaya çalıştı ancak cezadan kaçamadı.

Victoria Polis Komiseri Shane Patton, olayla ilgili olarak 16 farklı ceza kesildiğini bildirdi. Patton, "Bu parti onlara 26 bin dolara patladı. Uzun süre unutamayacakları bir doğum günü olmuştur" dedi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni tip Koronavirüs vakaları artış gösterdikten sonra tekrar sıkı önlemler yürürlüğe sokulmuştu.