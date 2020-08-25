Avustralya’da karantina kuralına uymayan kişiye 6 ay hapis cezası verildi

Avustralya'da Asher Faye Vander Sanden isimli vatandaşa 14 gün karantinada kalma şartını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezası verildi.

28 yaşındaki Sanden, ücretini kendisi ödeyerek 14 gün otelde karantinada kalma şartıyla Batı Avustralya eyaletine uçakla gitme izni çıkardı. Ancak 14 gün dolmadan, bir TIR’ın içinde taşınan bir arabaya binerek Güney Avustralya eyaletine gitmeye çalıştı. Sınırda yapılan kontrolde yakalandı.

Bunun üzerinde hakkında dava açılan Sanden, suçunu itiraf etti. Perth Mahkemesi kadına 6 ay hapis cezası verdi.

Avustralya’da şimdiye kadar 25 bin 53 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. 525 kişi Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ülkede eyaletler arasında sert sınır geçiş kısıtlamaları uygulanıyor.