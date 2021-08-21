Avustralya'da kapanma karşıtı protestolar: Polis ve göstericiler arasında tansiyon yükseldi

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Avustralya hükümetinin Koronavirüs salgını kapsamında aldığı kapanma kararına karşı çıkan çoğu maskesiz yüzlerce protestocu, Melbourne sokaklarında yürüdü ve polisle karşı karşıya geldi.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde protestocuların Koronavirüs önlemlerine karşı slogan attığı, polislere çeşitli objeler fırlattığı ve meşale yaktığı, polisin de karşılık olarak biber gazı sıktığı görülüyor.

Protestolar, Victoria Başbakanı Daniel Andrews, Melboune'da uygulanan kapanmanın tüm eyalette uygulanacağını açıkladıktan sonra düzenlendi. Ülkede cumartesi günü 77 yeni vaka görüldüğü açıklandı.

Protestolara müdahale etmesi için 700'den fazla ek polis memuru görevlendirildi.

Farklı yaş gruplarından protestocular "özgürlük" diye slogan atarken, polis eylemlerin "bencilce" olduğunu söyledi.

Melbourne'da polis, kalabalığı uzak tutmak için biber gazı kullandı. Victoria eyaletinde kalabalık toplanmalar Koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanmıştı.