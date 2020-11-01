Avustralya'da Haziran'dan bu yana ilk kez yeni Koronavirüs vakası kaydedilmedi

Avustralya'da Haziran ayından bu yana ilk kez yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası belirlenmedi, ülkede 17'si hastanelerde tedavi gören toplam 198 aktif vaka bulunuyor.

Yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) 907 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da, haziran ayından bu yana ilk kez yeni vaka kaydedilmedi. Avustralya Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, eyalet ve bölgelerden gelen son 24 saatteki test sonuçlarına göre 9 Haziran’dan bu yana ülke genelinde ilk kez Covid-19 vakasına rastlanmadığını duyurdu.

Hunt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘‘Bugün Avustralya çapında toplumsal bulaşma vakası sıfır olarak kaydedildi. Harika sağlık servisimize, halk sağlığı çalışanlarımıza ve her şeyden önce Avustralya halkına teşekkür ederiz.’’ ifadelerini kullandı.