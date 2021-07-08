Avustralya'da federal mahkeme kararı: Çevre Bakanı, kömür madeni kararı verirse gençlere verebileceği zararlardan sorumlu

Avustralya'da federal mahkeme, ülkenin Çevre Bakanı'nın bir kömür madeninin genişletilmesine onay vermesi durumunda ülkedeki genç insanların karbon dioksit emisyonlarından görebileceği zararla ilgili sorumluluk alma görevi olduğuna karar verdi. Söz konusu kararın, gelecekteki fosil yakıt projeleri için de emsal oluşturabileceği değerlendirildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avustralya'da sekiz okul öğrencisi ve bir rahibenin mahkemeye taşıdığı kömür madenleriyle ilgili Yargıç Mordecai Bromberg, Çevre Bakanı'nın sağlık zararlarından sorumlu olacağına karar verdi.

İklim aktivistleri ve gençler, genişletilmesi planlanan bir kömür madeni projesine tepki göstererek bunun "ahlaki, hukuki ya da mantıklı olmadığını" savundu.

Kararını veren Federal Yargıç Bromberg, Bakan'ın kararını verdiği durumda 18 yaşından küçüklerin bu kömür madeninin çıkardığı karbon emisyonunun yaratacağı sağlık problemlerine karşı "sorumluluk almış olacağını" söyledi.

İklim üzerine çalışan hukukçu Chris McGrath, bu kararın dikkat çekici olduğunu ve gelecekteki kararlar için de belirleyici olabileceğini söyledi.