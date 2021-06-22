Avustralya'da fare istilası yüzünden mahkumlar başka cezaevlerine nakledildi

Avustralya'da yayın yapan ABC News kanalının uzman görüşlerinden aktardığı habere göre, bu eyaletlerde milyonlarca fare kontrolden çıkmış olabilir.
New South Wales eyaletinde okullarda, hastanelerde, süpermarketlerde ve hanelerde fare istilalarının gerçekleştiği bildiriliyor.
İstila özellikle de farelerle mücadele eden ve hasatları zarar gören çiftçileri olumsuz etkiledi.
Ülkede cezaevi hizmetlerinde yetkili Peter Severin, "Fareler Wellington Cezaevini istila etti. Hasar o kadar büyük ki, cezaevini bir süreliğine tahliye etmemiz gerekti" diye konuştu.
Eyalet hapishane idaresi, cezaevi hizmetlerinin, istiladan kurtulana ve cezaevleri tamamen temizlenene kadar 4 aylığına durdurulacağını açıkladı.
Wellington Cezaevi'nden 400'den fazla mahkum ve 200 personelin tahliye edildiğini belirten Severin, "Fareler çürümeye başlıyor. Bir sonraki sorun da fare ölülerinde oluşan kurtcuklar. Personelin ve mahkumların sağlığına zarar verecek bir şey olsun istemiyoruz" dedi.
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