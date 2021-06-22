Avustralya'da fare istilası nedeniyle bir de cezaevi boşaltıldı

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Aylardır Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde tarlaları kullanılmaz hale getiren "fare istilası" sebebiyle bir de cezaevi boşaltıldı.

Wellington Cezaevi'ndeki yaklaşık 200 çalışan ile 420 kadın ve erkek mahkûm, cezaevi kampüsünden fareler çıkarılırken 10 günlüğüne başka bir yapıya taşınacak.

Avustralyalı bir yetkili konuyla ilgili açıklamasında cezaevindeki tüm işlemlerin ve kampüste bulunan kişi sayısının azaltılacağını, ziyaretlerin ise geçici süreyle durdurulacağını belirtti.

Yetkili, "Çalışan ve mahkûmlarımızın sağlığı, güvenliği ve refahı bizim birinci önceliğimizdir. O yüzden şimdi bu adımı atıp yapının tam anlamıyla temizlenip altyapının temizlendiğinden emin olmalıyız" dedi.

Çalışanlardan bir bölümünün yapılan çalışmaları denetlemek için Wellington'da kalacağı ifade edildi.

Farelerin cezaevinin kablolarına ve merkezi panellerine zarar verdiği ifade edildi.