Avustralya'da devlet reşit olmayan sosyal medya kullanıcılarına ebeveynlerinin iznini zorunlu tutmayı planlıyor

Avustralya, 16 yaşın altındaki sosyal medya kullanıcıları için ebeveyn iznini zorunlu tutmayı planlıyor.

Pazartesi günü açıklanan yasa tasarısına uymayan internet platformları 7.5 milyon dolara kadar para cezası vermek durumunda kalacak.

CNN'in haberine göre, 'Çevrimiçi Gizlilik Yasası' adı verilen yeni yasa Reddit gibi anonim forumları ve Bumble gibi akıllı telefonla tanışma uygulamalarını içeren sosyal medya şirketlerinin de kullanıcıların yaşlarını belirlemeye zorluyor.

Yasa tasarısı kabul edilirse, Avustralya'yı sosyal medyada yaş kontrolü açısından en katı ülkelerden biri haline getirecek.

Ülkede ayrıca Facebook gibi "büyük veri" platformlarının gücünü dizginleme amacıyla yeni yasalar çıkması da gündemde.