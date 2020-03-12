Avustralya'da bir kişi Koronavirüs'e karşı böyle uyardı: Uçakla gökyüzüne "Ellerini yıka" yazdı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Koronavirüs'e karşı "El yıkamak en önemlisi, el sıkışıp öpüşme bir an önce ortadan kalkmalı" uyarısında bulunmuştu. TTB'nin Koronavirüs'e karşı uyarıları şöyle: - Ellerinizi sık sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın. - Su ve sabun bulunamıyorsa, alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın. - Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın. - Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu kâğıt mendille kapatın, ardından mendili mutlaka çöpe atın. - Hastalarla aynı tabaktan yemek yemek, aynı bardağı paylaşmak veya yakın temastan kaçının. - Kapı kolları ve oyuncaklar gibi sık dokunulan yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin. - Çiğ ya da iyi pişmemiş hayvan ürünlerini tüketmeyin. - Hasta hayvanlarla temastan kaçının.