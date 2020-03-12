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Avustralya'da bir kişi Koronavirüs'e karşı böyle uyardı: Uçakla gökyüzüne "Ellerini yıka" yazdı

12 Mart 2020 10:57

Avustralya'da bir kişi Koronavirüs önlemlerine farkındalık oluşturmak amacıyla gökyüzüne uçakla 'Ellerini yıka' mesajı paylaştı.

Avustralya'nın başkenti Sydney'de bir kişi gökyüzüne uçakla 'Ellerini yıka' yazdı. Koronavirüs'e önlemlerine dikkat çekmek amacıyla yazılan yazı, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Dünya çapında yayılan Koronavirüs'e karşı henüz bir aşı geliştirilemedi. Birçok ülkede Koronavirüs tedbirleri sıklaştırıldı. Koronavirüs'e karşı en büyük önlemlerden birinin de el yıkmak olduğu vurgulanıyor. 

 

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Koronavirüs'e karşı "El yıkamak en önemlisi, el sıkışıp öpüşme bir an önce ortadan kalkmalı" uyarısında bulunmuştu.

TTB'nin Koronavirüs'e karşı uyarıları şöyle:

- Ellerinizi sık sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın.

- Su ve sabun bulunamıyorsa, alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.

- Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın.

- Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu kâğıt mendille kapatın, ardından mendili mutlaka çöpe atın.

- Hastalarla aynı tabaktan yemek yemek, aynı bardağı paylaşmak veya yakın temastan kaçının.

- Kapı kolları ve oyuncaklar gibi sık dokunulan yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

- Çiğ ya da iyi pişmemiş hayvan ürünlerini tüketmeyin.

- Hasta hayvanlarla temastan kaçının.

 

 

 

 

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