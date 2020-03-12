Avustralya'da bir kişi Koronavirüs'e karşı böyle uyardı: Uçakla gökyüzüne "Ellerini yıka" yazdı

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Koronavirüs'e karşı "El yıkamak en önemlisi, el sıkışıp öpüşme bir an önce ortadan kalkmalı" uyarısında bulunmuştu.
TTB'nin Koronavirüs'e karşı uyarıları şöyle:
- Ellerinizi sık sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın.
- Su ve sabun bulunamıyorsa, alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.
- Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın.
- Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu kâğıt mendille kapatın, ardından mendili mutlaka çöpe atın.
- Hastalarla aynı tabaktan yemek yemek, aynı bardağı paylaşmak veya yakın temastan kaçının.
- Kapı kolları ve oyuncaklar gibi sık dokunulan yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
- Çiğ ya da iyi pişmemiş hayvan ürünlerini tüketmeyin.
- Hasta hayvanlarla temastan kaçının.