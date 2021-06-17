Avustralya'da AstraZeneca aşısı 60 yaş üstüyle sınırlandı

Aşı uygulanan iki kişinin nadir görülen kan pıhtılaşması yüzünden hayatını kaybettiği Avustralya'da, AstraZeneca aşısı 60 yaş üstü ile sınırlandırıyor.

Avustralya hükümeti, AstraZeneca aşısı için önerilen yaşı 60'a yükseltti. Karar, son olarak 52 yaşındaki bir kadının iğneyi aldıktan sonra beyninde kan pıhtısı oluşup ölmesinden sonra geldi. Ülkede daha önce de bir kişi AstraZeneca aşısına bağlı olarak hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Greg Hunt, hükümetin "insanların sağlığını ve güvenliği her şeyin üstünde tuttuğunu" söyledi. 25 milyonluk ülkenin sadece yüzde 3'ü virüse karşı tam olarak aşılandı.

Avustralya'da 60 yaşın altındaki herkesin, kullanımı onaylanmış diğer aşı olan BioNTech/Pfizer aşısını yaptırması isteniyor. Hükümet, Moderna aşısının da yakın zamanda onaylanacağını duyurdu.

Avustralya'da pandeminin başlangıcından bu yana 30 binden az vaka ve sadece 910 ölüm oldu.