Avustralya'da araştırma: İklim krizi orman yangınlarının sıklığını ve süresini değiştiriyor

Avustralya’da Victoria eyaletinin Ülke İtfaiye Kurumu, yapılan bir araştırma sonucu iklim krizinin orman yangınlarının sıklığını ve süresini dikkati çekecek şekilde değiştirdiğini tespit etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, Victoria eyaletinin gönüllü itfaiye kurumu, Monasch Üniversitesi ve ABD kurumlarından araştırmacılarla birlikte çalıştı. International Journal of Wildland Fire isimli dergide yayımlanan araştırma, Victoria eyaletinde yangın riskini tahmin etmek için çeşitli modellemeler kullandı.

Karbon emisyonunun “orta” olduğu senaryoda, modelleme Orman Yangını Tehlike Endeksi’nde Victoria’nın çeşitli bölgelerinde artış riski görüldü. Eyaletin güney doğusunda tehlike endeksi yüzde 20 arttı. Orta derecede emisyon modelinde, günlük yangın tehlikesi oranlarının ekim ayından ocak ayına kadar artacağı görüldü. Eyalet genelinde yangın sezonunun değişeceği anlaşıldı.

Projenin araştırmacılarından Dr. Sarah Harris, “Daha uzun yangın sezonları, genel olarak aşırı hava koşullarının daha uzun sürdüğü günler göreceğiz” dedi.

En yüksek emisyon senaryosunda ise eyalette yangın riskinin “çok yüksek” olduğu günlerin beş bölgede yüzde 200 oranında artabileceği görüldü.