Avustralya'da 1300 bacaklı kırkayak bulundu

Sputnik'te yer alan habere göre, Batı Avustralya'nın Eastern Goldfields bölgesindeki bir maden alanında 60 metre derinlikte yapılan kazılarda 1000'den fazla bacağa sahip bir kırkayak bulundu.

Araştırmacılar, keşfedilen yeni türe Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının tanrıçası Persephone'ye atıfta bulunarak, 'Euillipes persephone' adını verdi.

Kırkayak türünü keşfeden araştırma ekibi, bölgede bir yeraltı çevresel etki değerlendirmesi yapıyordu. Bennelongia Çevre Danışmanları'nda biyolog olarak görev yapan Dr. Bruno Buzatto, keşfi 'inanılmaz derecede şanslı' olarak nitelendirdi. Söz konusu canlıların benzersiz olduğuna dikkat çeken Buzatto, "Ne kadar uzun olduklarını fark ettiğim anda, tamamen farklı bir şey olacaklarını anlamıştım" dedi.

Yapılan incelemeler, yeni türün kısa bacaklar ve koni şeklinde bir kafanın yanı sıra, en az 330 parçadan oluşan uzun, ipliğe benzer bir gövdeye sahip olduğunu gösterdi. Kırkayaklar aynı zamanda, sürekli karanlıkta yaşayan diğer hayvanlar gibi kör ve solgun bir renge sahip.

Araştırma ortaklarından böcek uzmanı Dr Juanita Rodriguez ise, keşfedilen yeni türün bu benzersiz uzunluğunun yeraltında hareket kolaylığı için geliştirilmiş olabileceğini söyledi. "Ne kadar uzunsanız, ilerlemek için o kadar çok güce sahipsiniz demektir" diyen Rodriguez, kırkayağın sahip olduğu 300 parçalı gövdesinin ona aynı zamanda kayalıklı alanlardaki küçük yarıklardan geçmekte yardımcı olduğunu dile getirdi.