Avustralya'da 120 yıllık çikolata bulundu

Avustralya Ulusal Kütüphanesi çalışanları tarafından, A.B. Banjo Paterson adlı şaire ait kişisel eşyalar arasında teneke kutusu içinde 120 yıllık çikolata bulundu.

Yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada çikolatanın, yaklaşık 120 yıl önce İngiltere Kraliçesi Victoria zamanından kaldığı ve çok iyi korunduğu açıklandı.

Avustralya Ulusal Kütüphanesi (NLA) çalışanlarından Jennifer Todd, "Paketler açıldıklarında oldukça ilginç bir koku vardı" dedi.

Banjo Paterson'ın çikolataları neden yemediğine dair hiçbir bilgiye rastlanmadı.