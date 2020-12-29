Avustralya, Çin'in Koronavirüs'ün ilk günlerindeki adımlarına yönelik soruşturmanın devamında ısrarcı

Avustralya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilk müdahalesi konusunda Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin üzerinde yürüttüğü küresel soruşturmanı güçlü ve bağımsız bir şekilde devam etmesi için ısrarcılığını sürdürüyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, DSÖ’nün bu dönem başkanlığını yapan Avustralya, Çin’in Koronavirüs salgınında attığı ilk adımlarla ilgili soruşturmanın güçlü bir şekilde sürdürebilmesi için çabalıyor.

Çin’in küresel anlamda işbirliğinin yeterli bulunup bulunmadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Avustralya Sağlık Bakanlığı sözcüsü “Avustralya tüm ülkeleri açık bir şekilde hareket etmeye ve ilerleme sürecinde yapıcı olmaya çağırıyor” dedi.

Avustralya, nisan ayının başlarında Koronavirüs’ün kökeni ve Çin’de ilk vakaların dünyaya duyurulmaması üzerine küresel bir inceleme yapılması için çağrı yapmıştı. Çin başta bunun “siyasi nedenlerle” yapıldığını söylese dde daha sonra Avrupa Birliği ve Avustralya tarafından yazılan incelemeye katılmak zorunda kalmıştı. Öte yandan Çin tepki olarak Avustralya ithalat sektörlerinde tepkisini gösterecek adımlar atmıştı.