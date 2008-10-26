T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avustralya bu köpeği konuşuyor

Avustralya'da kendine emanet edilen kedi yavrularını evde çıkan yangına rağmen terk etmeyen sadık köpek kahraman ilan edildi.

26 Ekim 2008 03:00

Avustralya'da kendine emanet edilen kedi yavrularını evde çıkan yangına rağmen terk etmeyen sadık köpek kahraman ilan edildi.

Melbourne'de bu gece yarısından sonra çıkan yangına müdahale eden itfaiyeciler, Leo adlı terrier cinsi köpeğin, kendisine emanet edilen kedi yavrularını yoğun dumana rağmen terk etmediğini belirttiler.

İtfaiye ekip başkanı Ken Brown, "Leo, kedi yavrularını terk etmedi, bu neredeyse hayatına mal oluyordu" dedi.

Bir batında doğan 4 kedi yavrusunun da yangından sağ kurtuldukları belirtildi.  Yoğun dumandan etkilenmesi nedeniyle oksijen verilerek ve kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Leo'ya ise itfaiyeciler "Dumanlı" lakabını taktı. Leo'nun tedavisinden sonra evine döndüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24