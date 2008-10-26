Avustralya bu köpeği konuşuyor

Avustralya'da kendine emanet edilen kedi yavrularını evde çıkan yangına rağmen terk etmeyen sadık köpek kahraman ilan edildi.



Melbourne'de bu gece yarısından sonra çıkan yangına müdahale eden itfaiyeciler, Leo adlı terrier cinsi köpeğin, kendisine emanet edilen kedi yavrularını yoğun dumana rağmen terk etmediğini belirttiler.



İtfaiye ekip başkanı Ken Brown, "Leo, kedi yavrularını terk etmedi, bu neredeyse hayatına mal oluyordu" dedi.



Bir batında doğan 4 kedi yavrusunun da yangından sağ kurtuldukları belirtildi. Yoğun dumandan etkilenmesi nedeniyle oksijen verilerek ve kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Leo'ya ise itfaiyeciler "Dumanlı" lakabını taktı. Leo'nun tedavisinden sonra evine döndüğü bildirildi.