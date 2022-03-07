Avustralya Başbakanı, Rusya-Ukrayna krizinde Çin'e çağrıda bulundu: Küresel barışa bağlılığını gösterme zamanı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dış politika üzerine yaptığı uzun konuşmada Rusya’nın Ukrayna işgali konusunda Çin’e özel olara çağrıda bulundu. Morrison, Çin’in küresel barışa bağlılığını gösterme vakti olduğunu söyledi.

Morrison “Dünya, uzun süredir Çin’in küresel barışa bağlılığını, toprak bütünlüğü ve egemenliğe saygısını duyuyor. Şimdi, bunların sözden öte olduğunu göstermek Çin’e bağlı” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping’in, Ukrayna işgalinden önce Kış Olimpiyatları’nda görüştüğünü hatırlatan Morrison “İlk sinyaller olumlu değildi” dedi. Morrison, Pekin’in Rusya’nın işgalini meşrulaştırmaya çalışan bir dil kullandığını da söyledi.

Çin-Avustralya ilişkileri son yıllarda Canberra’nın Pekin’in ülkenin iç ilişkilerine müdahale ettiği yönündeki endişeleriyle kötüye gitmeye başlamıştı. Morrison hükümeti özellikle Pekin’in Asya Pasifik bölgesindeki gücüne yönelik endişeleri dillendiriyordu.