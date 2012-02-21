Avustralya Başbakanı eşcinsel çiftlerle yemek yiyecek

T24 - Avustralya Başbakanı Julia Gillard, resmi konutuna davet ettiği lezbiyen ve gay çiftlerle yemek yiyecek.

Bir yardım kuruluşunun açık artırma ile sattığı yemek fırsatını yakalayan çiftlerin, bu akşamki buluşmada Başbakan Gillard'ı eşcinsel evliliklere izin verilmesi için ikna etmeye çalışacağı belirtildi.

Yemeğe yaklaşık dokuz yıldır birlikte olduğu partneri Steve Russell ile birlikte katılacak olan John Dini, kendi kişisel durumlarını ve yaşamlarını Başbakan'a anlatmak ve konu ile yüzleşmesini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Başbakanlık konutundaki yemeğe ayrıca Brisbane'dan bir çift lezbiyen öğretim görevlisi ve Sydney'den iki çocuklu bir lezbiyen çift de katılacak.

"GetUp!" adlı sivil toplum kuruluşu, geçen yıl düzenlenen yardım balosunda Başbakan ile akşam yemeği için 31 bin Avustralya Doları ödedi.

Eşcinsel evliliğe uzun zamandır muhalefet eden Başbakan'ın İşçi Partisi, Aralık ayında bu tutumundan vazgeçmiş, Parlamento'ya konuyla ilgili 3 ayrı yasa taslağı sunmuştu. Gillard'ın ise eşcinsel evliliğe hala karşı olduğu belirtilirken, taslakların Parlamento'dan geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor.

Konuyla ilgili anketler Avustralyalıların büyük bölümünün eşcinsel evliliği desteklediğini gösteriyor.

Muhafazakâr muhalefet koalisyonu ve bazı hükümet yetkilileri ise tamamen karşı yönde fikir belirtiyorlar.